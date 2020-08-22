?>?> باكستان والصين تتفقان على مكافحة كورونا وتعزيز التعاون - اسلام تايمز
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السبت 22 آب 2020 ساعة 09:50

باكستان والصين تتفقان على مكافحة كورونا وتعزيز التعاون

باكستان والصين تتفقان على مكافحة كورونا وتعزيز التعاون
وجدد البلدان خلال اجتماع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع وزير الخارجية الصيني “وانغ ياي”، في إقليم “هينان” الصيني، التزامهما لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز التنسيق في ساحة متعددة الأطراف ودعم التعددية والتجارة الحرة، وتعارض الأحادية، والتماسك بالمصالح الاستراتيجية المشتركة والعدالة الدولية.

وقال وزير الخارجية الصيني "وانغ ياي" في حديثه للصحفيين برفقة نظيره الباكستاني: إن باكستان والصين صديقان حميمان، وأنهما وقفا إلى جانب بعضهما البعض في الأوقات الصعبة.

وأضاف: منذ تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد إن البلدين عملتا مشتركا لمساعدة بعضهما البعض، وتبادلتا خبراتهما في منع انتشار الوباء، وفرتا إمداد الأدوية لبعضهما البعض.

يذكر أنه بحثا وزير الخارجية الباكستاني ووزير الخارجية الصيني، مؤخراً ، مشاريع الممر
الاقتصادي الباكستاني الصيني، كما ناقشا الوضع الأمني الإقليمي خاصة عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، والوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير.
رقم : 881794
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