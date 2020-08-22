في عملية تبادل: تحرير ثمانية من أسرى الجيش واللجان الشعبية

وأوضح المرتضى في حسابه على تويتر أن تحرير الأسرى جرى بعملية تبادل مع مرتزقة العدوان عبر تفاهمات محلية.



يشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية أعلن في 14 من أغسطس الجاري عن تحرير أربعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بمحافظة الجوف.