مستشار أمير الكويت يعلق على بيان حول التطبيع الإماراتي

وقال الدكتور عبد الله المعتوق: "إن اجتماع منتدى تعزيز السلم لم يناقش أو يتداول أية مبادرات سياسية تجاه القضية الفلسطينية، ولم تكن مطروحة أصلاً على جدول الأعمال".وأشار في بيان صحفي إلى أن الخوض في المواقف والمبادرات السياسية "لا يدخل ضمن رسالة المنتدى وأهدافه".وأضاف المعتوق أنه حضر الاجتماع الدوري العاشر لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، السبت الماضي 15 أغسطس 2020، بصفته عضواً في مجلس أمناء المنتدى.وأكد التزامه التام "بالسياسات والمواقف الثابتة والمبدئية لدولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية".وكان منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية أصدر بياناً قال فيه إن أعضاء المنتدى الذين اجتمعوا، في 15 أغسطس الجاري، أثنوا على مبادرة الإمارات وجهودها لوقف بسط السيادة الإسرائيلية على أراض فلسطينية.وذكر البيان أن رئيس المنتدى عبد الله بن بيه، أشاد بـ"حكمة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسعيه من أجل السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط"، راجياً أن تكون هذه المبادرة "سبيلاً للسلام وتعزيزاً للاستقرار في المنطقة والعالم".وأكد "دعم المنتدى لكل الجهود الإيجابية الرامية إلى تحقيق السلم وحفظ النفوس وإعمار الأرض".وفي 13 أغسطس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الثنائية بين الطرفين.ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين "تل أبيب" وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة وكذلك الشعب الفلسطيني.