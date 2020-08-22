المقاومة الفلسطينية وجهت تحذيرا للاحتلال عبر وسطاء

وقالت المصادر، إن الفصائل الفلسطينية في غزة، اتفقت على الردّ على قصف المواقع على نحو فوري ومنسّق "وفق قواعد الاشتباك المتّفق عليها".



وأضافت المصادر، أنه "تم التفاهم أيضا على طريقة الردّ في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ تهديداته بعودة سياسة الاغتيالات، وذلك بـ"ردّ كبير جداً ومنسّق ضدّ أهداف محدّدة ستُعلَن في الوقت المناسب".



وأفادت المصادر بأن "المقاومة أوصلت رسالة عبر الوسطاء بأنها ستردّ بصورة كبيرة وقوية" في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ اغتيال، وأنها سترى في ذلك إعلاناً للحرب التي ستحرق فيها المقاومة تل أبيب بآلاف الصواريخ، وبما لا يتوقعه الاحتلال"، وفق وصفها.



والليلة الماضية، قال جيش الإحتلال إنه تم رصد إطلاق صاروخ اتجاه مستوطنة سديروت شمال قطاع غزة، وردت إسرائيل بغارات جوية في تصعيد يعد الأكثر خطورة على حدود غزة، منذ شهور، مما دفع الوسطاء لتكثيف الجهود لوقف التصعيد.



كما كشف مصدر عبري، مساء أمس الجمعة، أن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة ، سيصل للقطاع، الأسبوع المقبل في محاولة لتهدئة الأوضاع.



وبحسب المصدر ، فإن زيارته ان لم تحقق هدفها فان الجيش الإسرائيلي ينوي مضاعفة هجمات سلاح الجو في قطاع غزة بشكل كبير".