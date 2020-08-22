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السبت 22 آب 2020 ساعة 10:53

قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
وقالت الخارجية القطرية، عبر تويتر: "دولة قطر ترحب باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي على الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع الأراضي الليبية، وتفعيل العملية السياسية".

قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

وأعربت الخارجية القطرية عن أمل الدوحة أن تتجاوب كافة الأطراف الليبية مع إعلان وقف إطلاق النار.

وطالبت الخارجية القطرية بضرورة التعجيل باستكمال العملية السياسية في ليبيا.
كما طالبت الدوحة بضرورة فك الحصار عن حقول النفط، لتستأنف الإنتاج والتصدير الذي يخدم مصلحة ليبيا.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة له بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر آذار المقبل وفق قاعدة دستورة مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقت سابق، إعادة فتح موانئ وحقول النفط في البلاد، فيما يشير إلى أن اتفاقا سياسيا يلوح في الأفق.
رقم : 881810
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