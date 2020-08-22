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السبت 22 آب 2020 ساعة 11:03

بشار الجعفري يتصل بـ غوتيريش

بشار الجعفري يتصل بـ غوتيريش
وأكد المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في اتصال هاتفي مع غوتيريش أن السلوك العدواني التركي بقطع مياه الشرب عن الحسكة يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

غوتيريش ردَّ على رسالةِ الجعفري بالتأكيد أنه سيبذل قصارى جهده فوراً مع الحكومة التركية والأطراف الآخرين لضمان الضغط لحل المسألة في أقرب وقت ممكن.

كما أكّد غوتيريش أنه سيكلف مبعوثه الخاص بيدرسون بالعمل على معالجة هذه المسألة من خلال لقائه بممثلي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في جنيف الإثنين المقبل.

ودخلت مدينة الحسكة وأريافها يومها العاشر دون مياه، بعد قطع الجانب التركي المياه عن نحو مليون مدني في المنطقة، للمرة 13 منذ احتلاله مدينة رأس العين واريافها، ضمن عملية (نبع السلام) التي أطلقها في تشرين الاول 2019.

ويعاني المدنيون في المنطقة، ظروفاً مأساوية في ظل عدم وجود أي مصدر مائي بديل وارتفاع درجات الحرارة والمخاوف من تفشي فيروس كورونا، التي تتزايد فيها الإصابات وفق الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة السورية، وإحصاءات "الإدارة الذاتية" الكردية، التي تسيطر على غالبية المحافظة.

وقطعت تركيا المياه رداً على قطع "الادارة الذاتية" الكردية الكهرباء على رأس العين وتل أبيض وأريافهما، وسط مساع روسية لحل المشكلة وإعادة المياه إلى المنطقة.
رقم : 881811
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