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السبت 22 آب 2020 ساعة 11:14

غزة.. اتفاق التهدئة على كف عفريت جراء تصعيد الاحتلال

غزة.. اتفاق التهدئة على كف عفريت جراء تصعيد الاحتلال
وقال جيش الاحتلال في بيان نشر على حسابه في تويتر، إن دباباته قصفت، مواقع “عسكرية تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة.

كما أفاد مصدر صحفي ، نقلا عن مصادر فلسطينية، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع “رصد” تابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة “حماس”، في مدينتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

ومساء الجمعة، أعلن الاحتلال، اعتراض صاروخ قال إنه أطلق من غزة، باتجاه مدينة سديروت المحاذية للقطاع.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ أكثر من أسبوع، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الاسرائيلية بالقصف وإطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

وتقول حركة حماس، إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.
رقم : 881813
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