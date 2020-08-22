الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 آب 2020 ساعة 11:21

حملة ممنهجة للإفراج عن نجل الملك عبدالله

حملة ممنهجة للإفراج عن نجل الملك عبدالله
وتم اعتقال الأمير تركي ضمن حملة مكافحة الفساد التي شنتها السلطات في تشرين ثاني 2017، التي طالت أمراء ومسؤولين من بينهم شقيقه مشعل (أمير مكة السابق)، وأخويه غير الشقيقين، متعب وفيصل.

وأفرجت السلطات عن جميع الأمراء بعد أسابيع من الاعتقال عقب التوصل إلى تسوية مالية معهم، إلا أن الأمير تركي بقي سجينا حتى الآن.

وقال المعارض السعودي "عمر الزهراني"، إن بعض أبناء الملك عبدالله قرروا رفع دعوى جنائية في الخارج، بقصد الحصول على تعويضات من الظلم الذي تعرض له إخوتهم من قبل السلطات بتوجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب ما ذكر "الزهراني" في فيديو، فإن الفكرة جاءت من بعض أبناء الملك الراحل ممن يقيمون خارج المملكة، وقوبلت بتأييد من البقية، والأمر الذي دفعهم لقبول الفكرة، التداعيات الضخمة التي أحدثتها قضية سعد الجبري.

وذكر "الزهراني" أن الجبري رفع دعوى على نحو 109 صحفات، وبإمكان أبناء الملك عبد الله إرفاق أكثر من 500 صفحة من المعلومات الخطيرة في دعواهم.

ورصد موقع "عربي21" نحو 25 حسابا تنشط بشكل يومي منذ تموز الماضي، في نشر تغريدات تدعو بالفرج للأمير تركي.

وتقوم هذه الحسابات بطرح قضية الأمير تركي المعتقل منذ نحو 3 سنوات بأساليب مختلفة، إما بشكل مباشر بالدعاء له بالفرج، أو بالتغزل به وبماضيه، وذكر أبرز خصاله بحسب قولهم وهي "الكرم والسعي في عتق الرقاب".

وكان لافتا أن بعض الأمراء تحدثوا علنا عن الأمير تركي، وغردوا بالدعاء له بالفرج، وآخرهم الأميرة دنا بنت خالد بن عبد الله.

ووفقا لما كشفت عنه بعض تلك الحسابات، فإن الأمير تركي محتجز في مكان جيّد، ويقابل أفراد أسرته بشكل مستمر.

إلا أن تلك الحسابات أوضحت أن مسألة إنهاء ملف اعتقال الأمير تركي لا تزال مجهولة وغامضة، وسط ترجيح بأن يكون أمير الرياض السابق يرفض التوصل إلى تسوية مع السلطات، يتنازل بموجبها عن جزء كبير من ثروته على غرار إخوته وأبناء عمومته، مقابل الإفراج عنه.

وكان حساب "العهد الجديد" ذكر أن "تركي بن عبد الله" حاول الانتحار بالسجن، وأنه يعاني من ظروف اعتقال سيئة وتعرض للتعذيب.

كان لافتا أن أبرز الحسابات القائمة على حملة إطلاق الأمير تركي، هي من المروجين لولي العهد ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف.

وذهبت بعض هذه الحسابات إلى دمج صور الأمير تركي مع ابن نايف، وأخرى مع الأمير أحمد بن عبد العزيز.

وتلمح هذه الحسابات إلى أن الأمير محمد بن نايف مستهدف من قبل الذباب الإلكتروني الذي يحاول إسقاط سمعته، وربطه بملفات الفساد، بعد خروج قضية ساعده الأيمن سعد الجبري للعلن.

وبعض هذه الحسابات تعترض على سياسات السعودية الحالية على الصعيد الخارجي، وتهاجم الإمارات.

اللافت أن جل هذه الحسابات لم تنشأ حديثا، إذ يعود تاريخ نشاط بعضها إلى 8 و7 سنوات للوراء، أي منذ عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.

تركي بن عبد الله، 48 عاما، هو الأمير السابق لمنطقة الرياض (أقيل بعد 6 أيام من تولي الملك سلمان مقاليد الحكم)، وهو الابن السابع من أبناء الملك الراحل.

الأمير تركي هو طيار حربي، قاد السرب 92 في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية (شرق)، بعد تخرجه من كلية وليامز الأمريكية.

وحصل الأمير تركي على شهادات متقدمة في الاستخبارات الدفاعية والعسكرية بالولايات المتحدة، وشهادات أخرى خاصة بالقوات الجوية في بريطانيا وفرنسا، وهو ما أهله لترؤس لجنة تطوير ميادين القوات الجوية.

وحصل الأمير تركي على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية، وشهادة أخرى بالدراسات الاستراتيجية من جامعة ويلز في بريطانيا، وكان يحضر درجة الدكتوراه في ذات التخصص بجامعة ليدز، بأطروحة تتناول العلاقات بين الصين والسعودية.

بعد أسابيع من حملة الريتز، نعت حسابات مقربة من أسرة الملك عبد الله، اللواء علي القحطاني، الذي يعد أحد رجالات العهد السابق، وهو مدير مكتب الأمير تركي.

بحسب ما ذكرت مصادر معارضة، فإن اللواء القحطاني تمت تصفيته بعد اعتقاله في حملة الريتز، نظرا لحساسية المعلومات التي بحوزته.

ونقلت صحيفة أمريكية عن شاهد عيان على مقتل القحطاني، قوله؛ إنه رأى "رقبته كانت ملتوية بشكل غير طبيعي كما لو أنها كسرت وكانت الكدمات والجروح منتشرة في أنحاء جسده، بينما غطت جلده آثار التعذيب".

وطبقا لشهادة أحد الأطباء وشهادة شخصين آخرين اطلعا على حالة الجثة، فقد كانت على جسده آثار حروق يبدو أنها نجمت عن الصعق بالكهرباء.

واللافت أن القحطاني بحسب ما أكدت "نيويورك تايمز" لم يكن ثريا، وهو ما أثار تساؤلات عن ضمه لحملة الريتز.

في مايو الماضي، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السلطات تعتقل الأمير فيصل بن عبد الله، الأخ غير الشقيق للأمير تركي، وتعزله عن العالم الخارجي منذ آذار الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن الأمير فيصل تم اعتقاله سابقا في تشرين الثاني 2017، ضمن حملة "الريتز"، وأفرج عنه بعد أسابيع رفقة متعب ومشعل بن عبدالله، قبل أن يعاد اعتقاله هذا العام.

وأبدت عائلة الأمير فيصل (55 سنة) خوفها على صحته، إذ إنه يعاني من مشاكل في القلب، بحسب المنظمة.
رقم : 881819
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
22 آب 2020
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
22 آب 2020
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
22 آب 2020
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
22 آب 2020
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
21 آب 2020
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
21 آب 2020
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
21 آب 2020
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
21 آب 2020
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
21 آب 2020
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
20 آب 2020
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
20 آب 2020
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
20 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس