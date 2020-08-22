وزير الدفاع الأميركي يستقبل نظيره العراقي

وبحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، خلال زيارته الحالية لواشنطن، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر عددا من القضايا الهامة التي تهم الجانبين.



وقال عناد "خلال مرافقتي وفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن عقدت اجتماعا مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.. وأكدنا استمرار التعاون بين القوات العراقية والتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش".



وتعد مسألة خروج القوات الاميركية المحتلة من العراق هي من اهم المطالب التي يتوقع الجمهور العراقي ان تتوصل حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى نتيجة مرضية بشانها.