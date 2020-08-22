قاسمي یحذر من إضعاف مکانة الأمم المتحدة

وفي تغريدة له على تويتر قال قاسمي : يبدو ان العالم أمام منعطف تاريخي جديد ، لم يعد هناك شك في ان الساحة الدولية تتجه نحو تغيير أساسي ، وتقسيم يختلف عما كان عليه سابقا.



كما أشار قاسمي الى أن مواقف الكثير من دول العالم المعارضة للاجراءات الامريكية الاخيرة أمر ايجابي وبنَاء على طريق تكوين رؤية عالمية ترفض القطبية الاحادية في العالم.



واعرب السفير الايراني في فرنسا عن رفضه للاحادية الامريكية وقال : ان العالم ذا القطب الواحد، ومحاولات دولة معينة فرض سياساتها على الاخرين لن تجني منه شعوب العالم سوى مزيد من الفقر وعدم التنمية والتطرف والارهاب.



وختم قاسمي بالقول ان العالم اليوم بحاجة الى اختيار استراتيجية مصيرية تعزز السلام والحرية والعدالة لشعوب العالم، وتقف بوجه السياسات المتعنتة التي تتجاهل القوانين والاعراف الدولية.