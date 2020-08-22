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السبت 22 آب 2020 ساعة 11:46

مندوب الصين بالأمم المتحدة: أمريكا ذاقت طعم العزلة ثانية

مندوب الصين بالأمم المتحدة: أمريكا ذاقت طعم العزلة ثانية
وكتب ممثل بكين لدى الأمم المتحدة في حسابه على تويتر ،اليوم السبت، ردا على مواقف واشنطن المناوئة للمجتمع الدولي وتصرفاتها المناهضة لإيران: أن 13 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن الدولي عارضوا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشدة طلب الولايات المتحدة بتفعيل آلية الزناد.

واضاف : مرة أخرى، وقفت الولايات المتحدة في وجه المجتمع الدولي وأصبحت مرة أخرى أكثر عزلة، وسينتصر المجتمع الدولي في مواجهة مواقف امريكا .

وفي الإشارة إلى السلوك الأمريكي البعيد عن الاعراف الدولية، قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، إن طلب الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات على إيران غير منطقي على الإطلاق.

وصرح وانغ للصحفيين يوم امس الجمعة على هامش الحوار الاستراتيجي الثاني بين الصين وباكستان في هاينان بجنوب الصين، بأن الحكومة الأمريكية وقعت رسميا الاتفاق النووي لعام 2015 ومسؤولة امام المجتمع الدولي الالتزام بالاتفاق، ولا يهم التغييرات التي حدثت في حكومة الولايات المتحدة.

وشدد على أن تغيير الحكومة لا يغير من طبيعة القضية، وقال: لهذا يجب على الولايات المتحدة الالتزام بالاتفاقية التي وقعتها، وهذا يتوافق مع القانون الدولي.

الجدير بالذكر ان 13 من مجموع 15 دولة عضوا في مجلس الامن الدولي عارضت ضغوط اميركا لاعادة فرض الحظر الاممي على الجمهورية الاسلامية الايرانية، واعتبرت انه لا يحق لاميركا استخدام آلية الزناد.

بعد 24 ساعة من الطلب الرسمي الذي تقدمت به اميركا بواسطة وزير خارجيتها لمجلس الامن الدولي لاعادة فرض الحظر الاممي على ايران والذي كان قد الغي وفقا للاتفاق النووي والقرار 2231 ، اعلنت 13 دولة من ضمنها 4 دول اعضاء دائميين و 9 دول غير دائمة العضوية معارضتها للطلب الاميركي واعتبرته بانه ليس له اي اساس قانوني.

وكانت اميركا قد فشلت يوم الجمعة الماضي في تمرير مشروع قرار لتمديد الحظر التسليحي على ايران والذي ينتهي في اكتوبر القادم، حيث اسفرت عملية التصويت بشان في مجلس الامن عن معارضة روسيا والصين وامتناع 11 دولة عن التصويت وموافقة صوتين هما اميركا وجمهورية الدومينيكان.
رقم : 881827
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