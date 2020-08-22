وزير الدفاع الإيراني يزور روسيا اليوم

وسيتوجه العميد حاتمي الى روسيا على رأس وفد دفاعي وعسكري ، للقاء نظيره الروسي ومسؤولين آخرين ، والحضور في المنتدى العسكري التقني الروسي الدولي "ارمي-2020".



ویقام المعرض والمنتدى العسكري التقني الروسي الدولي كل عام منذ 2015 بأمر من الرئيس الروسي ، حيث يتم عرض آخر إنجازات الصناعة العسكرية والدفاعية الروسية ، إلى جانب عقد اجتماعات مختلفة في المجالين الدفاعي والعسكري ، ومراجعة القضايا ذات الصلة.



ويشارك في المعرض والمنتدى الدولي كبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.



وقد شهدت العلاقات الدفاعية والعسكرية الايرانية الروسية في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا ، إلى جانب توسيع التعاون الثنائي في العلاقات السياسية والاقتصادية ، وحققت إنجازات قيمة.



وتهدف زيارة وزير الدفاع الايراني الى روسيا الى تعزيز التعاون الدفاعي بين طهران وموسكو في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.