الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 آب 2020 ساعة 11:50

وزير الدفاع الإيراني يزور روسيا اليوم

وزير الدفاع الإيراني يزور روسيا اليوم
وسيتوجه العميد حاتمي الى روسيا على رأس وفد دفاعي وعسكري ، للقاء نظيره الروسي ومسؤولين آخرين ، والحضور في المنتدى العسكري التقني الروسي الدولي "ارمي-2020".

ویقام المعرض والمنتدى العسكري التقني الروسي الدولي كل عام منذ 2015 بأمر من الرئيس الروسي ، حيث يتم عرض آخر إنجازات الصناعة العسكرية والدفاعية الروسية ، إلى جانب عقد اجتماعات مختلفة في المجالين الدفاعي والعسكري ، ومراجعة القضايا ذات الصلة.

ويشارك في المعرض والمنتدى الدولي كبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وقد شهدت العلاقات الدفاعية والعسكرية الايرانية الروسية في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا ، إلى جانب توسيع التعاون الثنائي في العلاقات السياسية والاقتصادية ، وحققت إنجازات قيمة.

وتهدف زيارة وزير الدفاع الايراني الى روسيا الى تعزيز التعاون الدفاعي بين طهران وموسكو في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.
رقم : 881829
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
22 آب 2020
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
22 آب 2020
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
22 آب 2020
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
22 آب 2020
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
21 آب 2020
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
21 آب 2020
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
21 آب 2020
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
21 آب 2020
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
21 آب 2020
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
20 آب 2020
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
20 آب 2020
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
20 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس