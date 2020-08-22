سياسي يدعو إلى توحيد جهود السوريين لطرد الاحتلال التركي

وفي تصريح لمصدر صحفي سوري، قال حدو الذي يشغل منصب، رئيس المكتب السياسي للمقاومة السورية ضد الاحتلال التركي: إن “المجتمع الدولي والدول الضامنة لتركيا، تقع على عاتقها حل هذا المأساة التي يتعرض لها المدنيون، مع تأكيد أولوية تقديم حلول إسعافية لإنهاء عطش أهلنا في الحسكة والعمل على إنهاء معاناتهم، لكن علينا الانتباه من الوقوع في فخ الرضا بتحسين سلوك المحتل، فالأصل هو طرد المحتل وليس تحسين سلوكه”.



وأضاف: “نعم العطش يخنق الحسكة وهذا صحيح، ولكن العطش ليس هو الفاعل الذي يقوم بفعل الخنق، العطش نتيجة لسبب معلوم هو الاحتلال، فحل المشكلة بشكل جذري يبدأ بإزالة الأسباب المسببة لها، مع التأكيد مرة أخرى أن الأولوية الآن لتخفيف معاناة المدنيين”.



ورداً على سؤال حول سبل طرد الاحتلال في وقت تسيطر على أغلب المنطقة ميليشيات “قسد”؟، قال حدو: “بتوحيد جهود كل السوريين لطرد الاحتلال”.



وإن كان المقصود بكلامه توحيد جهود الجيش العربي السوري و”قسد”، قال حدو: “الجيش و”وحدات حماية الشعب” (الكردية التي تشكل العمود الفقري لقسد) وكل أهالي الشمال السوري”.



وتمت جولات عدة من المحادثات بين قيادة “قسد” ومسؤولين في دمشق، برعاية روسية، إلا أنها لم تفض للنتائج المرجوة، لتعنت الكرد المدعومين من الاحتلال الأميركي تجاه طبيعة العلاقة مع دمشق.