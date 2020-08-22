سوريا.. مقتل متزعم من‘‘قسد‘‘ في البصيرة

وقالت مصادر أهلية إن مجهولين قاموا بإطلاق النار على متزعم من ميليشيا قسد أثناء وجوده في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب بمقتله على الفور.



وقتل الخميس أحد مسلحي ميليشيا قسد في البصيرة، وقتل آخر الأربعاء في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي والذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشياتها عشرات آلاف المدنيين.



وفي الريف الشرقي لفتت المصادر إلى أن مجهولين شنوا هجوماً واستهدفوا بالأسلحة الرشاشة مبنى البريد الذي تتخذه ميليشيا قسد مقراً لها في بلدة ذيبان.



ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.



فقد نفذ أهالي قرية البجارية بريف الحسكة الشمالي اليوم وقفة احتجاجية شعبية ضد وجود قوات الاحتلال الأمريكي واستنكاراً لعدوانها على حاجز للجيش العربي السوري في تل الذهب بريف مدينة القامشلي.



وأشارت مصادر صحفية سورية إلى أن أهالي قرية البجارية المشاركين في الوقفة حملوا علم الوطن واللافتات التي تدعو الى مقاومة الاحتلال الأمريكي الذي ينتهك السيادة السورية ويسرق الثروات مؤكدين أن الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري واجب وطني على كل سوري ومرددين الشعارات التى تطالب بطرد المحتل الأمريكي من الأراضي السورية.



ولفتت المصادر إلى أن المشاركين استنكروا خلال الوقفة العدوان الأمريكي الذي استهدف حاجزاً للجيش العربي السوري في تل الذهب بريف القامشلي داعين إلى تفعيل دور المقاومة الشعبية لطرد المحتل.