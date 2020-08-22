الصحة اللبنانية تنفي تقاضيها الأموال لقاء علاجها المصابين بالكورونا

واستغربت ​وزارة الصحة في بيان أصدرته بهذا الصدد مما تم تداوله معتبرة أنه غير منطقي ودعت اللبنانيين الى عدم التأثر بذلك معتبرة أن هذه الاتهامت ترمي الى زعزعة الثقة التي حرصت الوزارة على توطيدها منذ بدئ المعركة مع كورونا.



ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالبيانات التي يوجهها الوزير ​حمد حسن​ من أجل الحماية من الوباء الخطير. معتبرة ان أي تهاون في إجراءات ​الوقاية​ او التقليل من شأنها وجديتها سيؤديب​لبنان​ إلى كارثة حتمية. اما من يعملون على بث الشائعات والافتراءات فهم ومن دون أدنى شك بعيدون كل البعد عن المسؤولية الوطنية والإنسانية ولا يستحقون سوى الملاحقة القانونية".