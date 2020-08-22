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السبت 22 آب 2020 ساعة 13:43

نوبخت: عجلة التنمیة تواصل الدوران فی هذه الظروف الصعبة

نوبخت: عجلة التنمیة تواصل الدوران فی هذه الظروف الصعبة
 وتطرق نوبخت ،صباح اليوم السبت،  الى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الحظر وقال : ان البلاد تعاني منذ عامين من الحظر والضغوط القصوى التي لاتتيح بيع النفط حتى من أجل الغذاء والدواء.

واشار نوبخت الى حالة الركود الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا موضحا ان عائدات الحكومة في عامها الاخير شهدت انخفاضا كبيرا ، لكنها استطاعت مواجهة مخططات الاعداء بما وضعته من برامج وخطط واشار الى ان الاعداء ارادوا وقف عجلة التنمية في البلاد لكننا رغم ذلك نشهد افتتاح المشاريع العمرانية الكثيرة التي تتطلب ميزانية كبيرة.

وأكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية الى ان الحكومة بصدد شروع جديد تحت عنوان ( الانفتاح الاقتصادي) مشيرا الى ان مجلس التنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث يتابع بحث هذا الموضوع.
رقم : 881859
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