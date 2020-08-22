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السبت 22 آب 2020 ساعة 14:03

لبنان.. طقس الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة

لبنان.. طقس الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة
وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية صباحا. الأحد: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وتبقى دون تعديل يذكر على الجبال والداخل. الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وإنخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الساحل وتبقى دون تعديل يذكر على الجبال والداخل.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 الى 30كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

حال البحر: منخفض إرتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 1005 HPA أي ما يعادل: 755ملم زئبق
رقم : 881870
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