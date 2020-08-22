13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران

وأشارت هذه الدول إلى أنه “لا يحق لاميركا استخدام آلية الزناد”.



وبعد 24 ساعة من الطلب الرسمي الذي تقدمت به اميركا بواسطة وزير خارجيتها لمجلس الأمن الدولي لاعادة فرض الحظر الاممي على ايران والذي كان قد الغي وفقا للاتفاق النووي والقرار 2231 ، أعلنت 13 دولة من ضمنها 4 دول اعضاء دائميين و 9 دول غير دائمة العضوية معارضتها للطلب الاميركي واعتبرته بانه ليس له اي اساس قانوني.



وكانت اميركا قد فشلت الجمعة الماضي في تمرير مشروع قرار لتمديد الحظر التسليحي على ايران والذي ينتهي في اكتوبر القادم، حيث اسفرت عملية التصويت بشان في مجلس الامن عن معارضة روسيا والصين وامتناع 11 دولة عن التصويت وموافقة صوتين هما اميركا وجمهورية الدومينيكان.



وبناء عليه فقد منيت اميركا خلال اسبوع واحد بثاني هزيمة وفضيحة سياسية من مجلس الامن الدولي بما لا سابق له في تاريخه.