مشاورات إيرانية روسية بشأن الاتفاق النووي

واشاد السفير كاظم جلالي في لقاء مع سيرجي ريابكوف، بموقف روسيا المبدئي والعقلاني تجاه الاتفاق النووي والقرار رقم 2231 ومعارضتها للأجراءات الأمريكية غير القانونية.



من جانبه، شدد سيرجي ريابكوف خلال الاجتماع على عدم شرعية الإجراء الأمريكي باستخدام آلية الزناد وقال: إن روسيا أبدت رأيها رسميا في هذا الصدد وستواصل تعاونها مع إيران.



وفي وقت سابق ، دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى اختيار حلول منطقية وعدم فقدان إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، لأن الكرملين يرى أن مسار تصعيد التوترات بشأن إيران خاطئ ويؤدي إلى طريق مسدود.