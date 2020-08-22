?>?> حزب سوداني يعلن رفضه القاطع للتطبيع مع كيان الاحتلال - اسلام تايمز
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السبت 22 آب 2020 ساعة 16:42

حزب سوداني يعلن رفضه القاطع للتطبيع مع كيان الاحتلال

حزب سوداني يعلن رفضه القاطع للتطبيع مع كيان الاحتلال
وقال عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، صديق يوسف: "نقف مع حق الشعب الفلسطيني، وضد التطبيع مع كيان الاحتلال"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

والأسبوع الماضي، تناقلت وسائل إعلام سودانية تصريحات للناطق باسم وزارة الخارجية، دعا فيها إلى "كشف ما يدور في الخفاء بشأن العلاقة مع الاحتلال".

لكن الخارجية أقالت بدوي بعد ساعات من تصريحاته، وقالت إن "أمر العلاقات مع "إسرائيل" لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان".

ويعتقد على نطاق واسع أن الخرطوم تتعرض لضغوط من امريكا والكيان الاسرائيلي والإمارات لتطبيع العلاقات.

ويرى دبلوماسي أمريكي سابق أن السودان يحاول الوصول إلى واشنطن عبر القنوات الإسرائيلية والإماراتية. وقال: "يعرف السودان أنه تم الاحتفاء بالإمارات في واشنطن لعقدها سلاما مع "إسرائيل" وستنتفع اقتصاديا من علاقتها مع إدارة ترامب"، بحسب موقع "مديل إيست آي" البريطاني.

ذات الموقع نقل نفي مصدر مقرب من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أي نية للحكومة للاعتراف والتطبيع مع الاحتلال، وقال المصدر إن الحكومة قررت تأجيل النقاش حول الموضوع واتخاذ قرار لحين انتخاب حكومة في انتخابات 2022.
رقم : 881892
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