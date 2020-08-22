?>?> النظام السعودي يحتجز جثامين عشرات الأفراد ممن أعدموا بأحكام تعسفية - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 آب 2020 ساعة 16:53

النظام السعودي يحتجز جثامين عشرات الأفراد ممن أعدموا بأحكام تعسفية

النظام السعودي يحتجز جثامين عشرات الأفراد ممن أعدموا بأحكام تعسفية
ذكرت المنظمة التي مقرها في برلين، في تغريدة على حسابها على “تويتر”، أن السلطات تحتجز 86 جثماناً على الأقل ومن جنسيات مختلفة، ووثقت المنظمة 52 حالةً من الجثامين تعود إلى عام 2019، مطالبة السلطات الاستجابة لمطالب أُسرهم وتسليمُهم فوراً.

وأكدت ان “الاستمرار بهذه الممارسات يضاعف التعذيب النفسي الذي يتعرض له ذوو المعتقلين كما يشكل انتهاكاً إضافياً لحقوق الإنسان”.

ويحتجز النظام السعودي جثامين شهداء من القطيف والأحساء في سياق الضغوط التي يمارسها على عوائلهم، ويرفض أيضاً احترام حرمة أجسادهم ووجوب دفنها، وذلك في مخالفة للمواثيق الدولي وشرعة حقوق الانسان والتعاليم الدينية.
رقم : 881894
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
22 آب 2020
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
22 آب 2020
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
22 آب 2020
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
22 آب 2020
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
22 آب 2020
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
21 آب 2020
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
21 آب 2020
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
21 آب 2020
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
21 آب 2020
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
21 آب 2020
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
20 آب 2020
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
20 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس