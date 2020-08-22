البحرين...واستمرار إحياء مراسم عاشوراء رغم " الكورونا"

فعاشوراء متجذرة في نفوس أهالي البحرين، ولها امتداد من كربلاء، ليس فقط بالشهداء والجرحى والأيتام والمعتقلين والأسيرات، والحاكم الظالم، ومواجهة الحق للجور، بل أيضًا بالنبض الثوري المتجدد في أهلها الذين يبذلون لأجل إحيائها الكثير، إن كان على صعيد الشعب أو على صعيد القوى السياسية.



ومع انتشار جائحة كورونا هذا العام في العالم والبحرين واستغلال النظام لها لمنعه إحياء هذا الموسم بذريعة أن تجمعات المآتم والمواكب ستؤدي إلى تزايد الإصابات، كان المعزون أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما إلغاء الموسم وهو في عقيدة البحراني مستحيل الحدوث، وإما إحياؤه بالقدر الذي تسمح به الاحترازات الطبية والتوجيهات الصحية لضمان سلامتهم، وهو ما جرى.



فمع اعتلاء هلال محرم سماء البحرين، انتشرت مواكب الرايات السود في البلدات استقبالًا لليلة الحادي من محرم 1442هـ، وافترش المعزون شوارع البحرين وساحات المآتم الخارجية ضمن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ليستمعوا إلى المجالس التي أخذت تبثها المآتم.



وبعد المجالس انطلقت مواكب العزاء لتجوب عشرات البلدات بالتزام تام بالتدابير الصحية، وشعارها «غصبًا على عداك نرفع رايتك»، ليكون شعب البحرين المصداق لحديث رسول الله «ص»: «إن لقتل الحُسين حرارة في قلوب المؤمنين؛ لا تبرد أبدًا».



وضمن الاستعدادات التي سبقت إحياء أول ليلة من شهر محرم أقامت الهيئة النسوية في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الملتقى العاشورائي السادس أعلنت خلاله توصيات الائتلاف لحرائر البحرين لإحياء عاشوراء، ورفعت الراية الحسينية في بلدات أبو صيبع والمصلى وبني جمرة وسط هتافات التلبية الحسينية، كما اتشحت البلدات بالسواد على الرغم من إقدام مرتزقة حمد على التعدي عليها في بعض المناطق كرأس رمان والسهلة الجنوبية، وأصدرت بلدات المالكية والمعامير وكرانة وبوري بيانات شددت فيه على ضرورة إحياء عاشوراء ضمن الإجراءات الاحترازية من كورونا.



ويواصل أهالي البحرين إحياء ذكرى استشهاد أبي عبدالله الحسين عليه السلام لليلة الثانية على التوالي، متحدّين إجراءات الحكومة القمعية التي تهدف لتطويق الشعائر الحسينية تمهيدا لمنعها كليا.



في العاصمة المنامة أحيا محبو آل بيت النبوة هذه الذكرى بمجلس عزاء حاشد خارج المأتم عبّروا فيه عن تمسك بمنهج أبي عبدالله في التضحية والفداء في طريق مقارعة الحكام الظالمين الذي ثار الحسين ضد نهجهم.



ولم يختلف الحال في إسكان علي حيث شارك الأهالي في مجلس عزاء أقيم خارج المأتم وقد راعى فيه المعزون قواعد التباعد الاجتماعي، مشرفين أسماعهم بمحاضرة حول الثورة الحسينية.



وخرج أهالي المحرق في موكب عزاء مهيب طاف الشوارع مرددين الشعارات التي تؤكد على التمسك بنهج الحسين وبالبراءة من اعدائه.



وفي بني جمرة سارت مواكب العزاء في إرجاء البلدة، مرددة الشعارات الحسينية الثورية المؤكدة على التمسك بالحسين وأهل بيته عليهم السلام، والبراءة من أعدائهم ومن ظلمهم وسن عليهم سيف البغي ومن سار على نهج الطغاة.



فشل السلطات في تطويق الشعائر الحسينية دفعها إلى مضايقة بعض المآتم ومن بينها مأتم القائم الذي استدعته السلطات وأمرته باغلاق مكبرات الصوت.



وفي هذا السياق تواجدت قوات الامن في محيط المآتم وسط بلدة القرية لمنع الاهالي إحياء مصاب ابي عبدالله الحسين عليه السلام.



وتعقيبا على هذه الممارسات الجائرة أصدر شباب كرباباد بيانا نددوا فيه بمحاولات السلطات تطويق الشعائر الحسينية مؤكدين على أنه لن يمنى إلا بالفشل والخذلان، معتبرين ان التذرع بجائحة كورونا هي ذريعة واهية لافتين إلى إرجاع كافة أنشطة البلاد لما كانت عليه قبل كورونا.



كما أكد البيان على أن الشعائر الحسينية لا تنفصل عن التضحيات وبذل الدماء، وان ملاك الإحياء هو الالتزام بمبادئ ثورة الحسين (ع)، ومن أهم مبادئ ثورة الحسين (ع) تحدي الظلم ونبذ الباطل، معتبرين الخضوع لقرارات السلطة ذلة واستكانة وانهزام وبُعد عن منهج الحسين.



ودعا الشباب البحرانيين إلى تحدي الحكومة عبر الحضور المكثف في المجالس الحسينية و مواكب العزاء، واما من يخضع فهو ”خائن للأمانة، وأول الخائنين هي إدارة الأوقاف الجعفرية المعيّنة“ بحسب وصف البيان.

