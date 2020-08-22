العميد حيدري: سنرد على أي تهديد ضد إيران في أقصر فترة زمنية

واکد العميد حيدري في تصريح له ظهر اليوم السبت انه من الشرف والفخر ان تقوم القوات المسلحة بتلبية اوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية وقال: ان قوات الجيش والحرس جاهزة لاحباط اي تهديد ضد إيران الإسلام.



واشار الى أنه لا يهم القوات المسلحة الإيرانية سواء كان هذا التهديد من الأمريكيين أو الكيان الصهيوني أو التحالف السعودي الأمريكي وقال : حققت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في ظل ولاية الفقيه وبعون من الله سبحانه وتعالى ، نجاحات وإنجازات ملحوظة للغاية.



وشدد العميد أمير حيدري على استعداد القوات المسلحة إلى جانب الحرس الثوري للرد على أي تهديد في أقصر فترة زمنية ، مبينًا أن قدرات هذه القوات يتم استخدامها أيضًا في قطاع الاعمار وقال: بحسب توجيهان سماحة قائد الثورة الاسلامية فانه يجب وضع جزء من قدرات القوات المسلحة في خدمة اعمار البلاد خلال فترة السلام.