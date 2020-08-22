?>?> بقرادونيان: لحكومة إنقاذية وتنفيذ كل الإصلاحات - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 آب 2020 ساعة 18:44

بقرادونيان: لحكومة إنقاذية وتنفيذ كل الإصلاحات

بقرادونيان: لحكومة إنقاذية وتنفيذ كل الإصلاحات
أعرب امين عام حزب الطاشناق النائب ​هاغوب بقرادونيان​ عن أسفه "أن قراءتنا في الصحف عن تعسر ​تأليف الحكومة​ وتكليف رئيس حكومة قريب جداً من الحقيقة"، لكنه لفت إلى أن "الأمل للوصول في وقت قليل لتسمية رئيس حكومة لا يزال قائماً".

وبعد زيارته رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ في عين التينة، أشار إلى أن "بري يعمل كل جهده للوصول الى مقاربة كي نستطيع الوصول الى تسمية واستشارات نيابية في أقرب وقت"، مشدداً على أن "الوقت ليس وقت مجاملات وليس وقت شروط وليس وقت مصالح آنية، لبنان في خطر، المواطن في خطر، البلد منكوب، ونحن ليس غداً بل اليوم علينا أن نتفق لتشكيل حكومة إنقاذية، حكومة تأخذ بعين الإعتبار تنفيذ كل الإصلاحات حتى نستطيع أن يكون لدينا أمل في لبنان وحتى نستطيع الطلب من الخارج مساعدتنا، نحن إذا لم نساعد أنفسنا لا أحد يساعدنا".

ورداً على سؤال، أشار إلى أنه "قبل تشكيل هذه الحكومة التي هي اليوم حكومة تصريف أعمال، نحن حتى آخر لحظة حتى إعلان رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ انسحابه أو سحب ترشيحه كنا سنسمي الحريري رغم عدم وجود توافق حول اسمه آنذاك".

وأضاف: "نحن اليوم أكثر من الشخص نتحدث عن المشروع، عن فكرة الإنقاذ، وإذا كان هناك شبه توافق على الحريري، على برنامج إنقاذي نحن بالطبع سنسميه، لكن اليوم للأسف لا نستطيع معرفة إذا الحريري يود الترشح، نحن كنا في لقاء معه في 4 آب يوم التفجير، ووقتها قال أنه ليس مستعداً أن يكون رئيس حكومة، ولكن اليوم الوضع مختلف ونحن نعرف مدى الحس الوطني لدى الحريري ولكن حتى الآن لا يوجد قرار".
رقم : 881913
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
22 آب 2020
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
22 آب 2020
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
22 آب 2020
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
22 آب 2020
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
22 آب 2020
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
21 آب 2020
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
21 آب 2020
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
21 آب 2020
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
21 آب 2020
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
21 آب 2020
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
20 آب 2020
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
20 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس