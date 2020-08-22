العراق.. انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التاجي غداً

وبحسب المصادر سيكون ذلك من خلال توقيع اتفاقية رسمية بتسليم المعسكر والمعدات والاعتدة الموجودة فيه الى الجانب العراقي.



وتقع قاعدة التاجي حوالي 85 كم شمال مدينة بغداد، يوجد فيها مطار وقاعدة عسكرية ضخمة وتضم قوات اميركية وقوات من التحالف الدولي.



وما زال آلاف من أفراد القوات الأمريكية يتمركزون في العراق تحت مسمى التحالف الدولي.



وفي 5 كانون الثاني وافق مجلس النواب العراقي على إلزام الحكومة بإنهاء كل الوجود الأجنبي في البلاد، وإلغاء طلب مساعدة "التحالف الدولي" لمحاربة داعش، بعد قيام امريكا بجريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والشهيد الفريق قاسم سليمان قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية باستهداف سيارتهما قرب مطار بغداد.