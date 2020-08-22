'المجلس الاعلى الليبي' يرفض الحوار مع حفتر ويوجه دعوة لمصر

وأضاف المجلس في بيان عقب إعلان حكومة الوفاق الليبية ومجلس نواب طبرق، وقفا فوريا لإطلاق النار في البلاد الجمعة، أننا "نؤكد على ضرورة إنهاء حالة التمرد في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها في كافة أرجاء ليبيا".



وأعرب المجلس عن رفضه لأي شكل من أشكال الحوار مع حفتر، داعيا إلى الفتح الفوري للمنشآت النفطية ومحاسبة مغلقيها، إلى جانب احترام كافة الأطراف المتداخلة بالملف الليبي لقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة في البلاد.



وفي سياق متصل، وجه المجلس في بيانه، دعوة إلى مصر، بضرورة العمل بشكل أكثر واقعية مع الحكومة الليبية الشرعية، بما يضمن تحقيق مصالح البلدين.