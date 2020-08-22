?>?> وفاة جديدة بصفوف أطباء دمشق وشفاء آخرين من كورونا - اسلام تايمز
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السبت 22 آب 2020 ساعة 21:05

وفاة جديدة بصفوف أطباء دمشق وشفاء آخرين من كورونا

وفاة جديدة بصفوف أطباء دمشق وشفاء آخرين من كورونا
وبحسب مصادر طبية توفي الدكتور محمد بشير القصـاص مساء الأربعاء جراء إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أفادت المصادر لتلفزيون الخبر، ويلقب الطبيب القصاص، بـ”طبيب الفقراء الدمشقي” ويقطن في حي المهاجرين بدمشق.

وسبق الدكتور القصاص، وفاة رئيس المجمع الطبي في ضاحية الأسد، الطبيب الجراح محمد درويش مصطفى اختصاصي الجراحة العظمية جراء إصابته بفيروس كورونا.
فيما أكد مصدر في مشفى الأسد الجامعي، شفاء الدكتور غـازي خضـر علـي أخصائي جراحة قلبية في مركز الباسل بدمشق من مستشفى الأسد الجامعي بشكل تام من فيروس كورونا.

كما أعلن الدكتور عبد الناصر المطلق، طبيب أطفال في دمشق، عن شفائه من فيروس كورونا بشكل تام بعد رحلة علاج في مشفى ابن النفيس.

وعقب تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة 22 آب، 22 منها في دمشق، بلغ عدد الإصابات المسجلة في سوريا 2073 بينها 1515 حالة نشطة، 475 حالة شفاء، و83 حالة وفاة.

من جهة أخرى، كشف مصدر في مديرية صحة حمص لصحيفة "الوطن" السورية أن منحى عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة في تزايد مضبوط، منوها بأن الوضع تحت سيطرة الكوادر الطبية و الصحية.

وبين أن نسبة شفاء المصابين من الفيروس عالية جداً و تزيد عن 90 % فيما نسبة الوفيات منخفضة و تقل عن 10 % وهم من المسنين وذوي الأمراض المزمنة، عازياً سبب ذلك لتطبيق البروتوكولات العلاجية الناجحة التي وجهت بها وزارة الصحة و كانت السبب في زيادة نسبة الشفاء.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
رقم : 881931
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