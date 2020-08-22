العميد حاتمي: زيارتي لروسيا ستبحث نقل التقنيات الدفاعية

وكان سفير ايران في موسكو ، كاظم جلالي، صرح ان فصلا جديدا من التعاون التقني والعسكري بين ايران وروسيا في الطريق، في اشارة الى الزيارة التي بدأها وزير الدفاع الايراني الى روسيا اليوم.



وقال جلالي في تصريح بهذا الشأن: ان وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة بالجمهورية الاسلامية الايرانية العميد أمير حاتمي سيعقد لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين العسكريين بجمهورية روسيا الاتحادية من بينهم وزير الدفاع.



واوضح ان المشاورات العسكرية بين ايران وروسيا الى جانب المشاورات حول الاتفاق النووي استمرت في فترة جائحة كورونا، مضيفا: صوتت روسيا ضد مشروع القرار الأخير الذي تبنته اميركا لتمديد حظر الأسلحة على ايران، وأكدت انها تعارض الأجراءات اللاقانونية والمحاولات الأميركية التي لا أساس لها، بما في ذلك اعادة قرارات مجلس الأمن الدولي.



وكانت روسيا قد عارضت مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد الحظر التسلحي على ايران، كما عارضت محاولات امريكا لتفعيل آلية الزناد.



واضاف سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو: يكتسب التعاون الدفاعي والعسكري بين ايران وروسيا زخماً كل يوم، وان فصلا جديدا من التعاون التقني والعسكري بين البلدين في الطريق.