ايران تعلن استعدادها للتعاون في إجراء المحادثات الأفغانية

واعرب محمد إبراهيم طاهريان فرد الممثل الخاص لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في شؤون أفغانستان ، اليوم (السبت) عن قلقه من انتشار حالة انعدام الأمن في أفغانستان ، لا سيما انفجارات كابول اليوم وقال ان إرساء الاستقرار ليس مطلبًا عامًا للشعب والحكومة والتيارات المختلفة في أفغانستان فحسب ، بل هو أيضًا حاجة لتطوير التعاون الإقليمي وتحقيق الأمن الجماعي.



وفي إشارة إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن اللويا جيرغا من أجل السلام في أفغانستان ، شدد على ضرورة تسهيل المحادثات الأفغانية بهدف التوصل إلى اتفاق ، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للتعاون في عقد هذه المحادثات.



ووقعت صباح اليوم (السبت) ثلاثة انفجارات في مناطق متفرقة من كابول أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.