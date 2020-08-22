?>?> وفد "حماس" برئاسة هنية يلتقي أردوغان في إسطنبول - اسلام تايمز
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السبت 22 آب 2020 ساعة 22:06

وفد "حماس" برئاسة هنية يلتقي أردوغان في إسطنبول

وفد "حماس" برئاسة هنية يلتقي أردوغان في إسطنبول
كما أطلع الوفد أردوغان على خطوات التطبيع مع الاحتلال وما تمثله من طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

واستعرض هنية ووفد الحركة مع أردوغان الجهود الوطنية لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم ورفض التطبيع، ومساعي حركة حماس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية مع الإخوة في حركة فتح وكل الفصائل والقوى الوطنية، ومخططات تهويد القدس والمسجد الأقصى، وجهود إنهاء الحصار والعدوان المستمر ضد فلسطين أرضاً وشعباً.

كما عرض ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من حصار وعدوان وتصعيد مستمر، وتطرق إلى معاناة شعبنا في الشتات ومخيمات اللاجئين، وتمسكهم بحق العودة إلى أرضهم وبيوتهم، وما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.

وثمّن في الوقت ذاته دور تركيا في دعم صمود شعبنا الفلسطيني، ومواقفها المشرّفة في دعم ومناصرة فلسطين، وتأييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وهنأ هنية الرئيس أردوغان بالعام الهجري الجديد، وباكتشاف حقل الغاز، وافتتاح مسجد آيا صوفيا.

وضمَّ وفد حماس إضافة إلى رئيس الحركة إسماعيل هنية، الإخوة الشيخ صالح العاروري- نائب رئيس الحركة، ود. ماهر صلاح- رئيس حماس في الخارج، وعزت الرشق- رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وجهاد يغمور - ممثل الحركة.

وعقد اللقاء في قصر وحيد الدين بإسطنبول، وحضره من الجانب التركي، رئيسا الاستخبارات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
رقم : 881944
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