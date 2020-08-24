الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 آب 2020 ساعة 07:54

مادورو يشكر إيران لمساعدتها في تجاوز العقوبات الأمريكية

مادورو يشكر إيران لمساعدتها في تجاوز العقوبات الأمريكية
وأشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإيران لمساعدة بلادة الواقعة في أمريكا اللاتينية في التغلب على الحظر النفطي الاميركي .

وقال مادورو: "نحن نساعد بعضنا بعضا... أعتقد أن الخبرة الإيرانية ستساعدنا على تعزيز قدرتنا في إدارة الأمور".ولم يقدم مادورو مزيدا من التفاصيل حول نوع المساعدة الإيرانية مشيرا إلى أنه سيبقى "ملتزما الصمت ما دمنا في حرب".

ويثير تنامي العلاقات بين إيران وفنزويلا قلق دول أخرى في المنطقة. وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الأسبوع الماضي إن مادورو يبحث شراء صواريخ من إيران وهو أمر نفاه المسؤولون في فنزويلا لكن مادورو قال في المقابلة إن تصريح دوكي "فكرة جيدة" لم يبحثها بعد. ومضى يقول "إذا كان ذلك ممكنا ومناسبا سنشتري هذه الصواريخ".

وكانت طهران قد أرسلت في وقت سابق من هذا العام عدة ناقلات محملة بشحنات من البنزين إلى فنزويلا لمساعدتها على التغلب على نقص الوقود فضلا عن معدات لمساعدة شركة النفط المملوكة للدولة على إصلاح مصافيها المتهالكة.
رقم : 882113
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
24 آب 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
24 آب 2020
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
24 آب 2020
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
24 آب 2020
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
22 آب 2020
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
22 آب 2020
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
22 آب 2020
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
22 آب 2020
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
22 آب 2020
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
22 آب 2020
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
21 آب 2020
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
21 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس