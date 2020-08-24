الحشد الشعبي يتصدى لتعرض ‘‘داعشي‘‘ غربي الأنبار

وذكر بيان لاعلام الحشد ان اللواء 18 امكن من التصدي لتعرض معادي بسلاح 12،7 وهاون وسلاح RBG7 على طريق عكاشات – القائم غرب الانبار.



وأضاف ان ثلاثة مقاتلين تعرضوا للإصابة نتيجة التعرض فيما لاذ الارهابيون بالفرار.