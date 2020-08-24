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الاثنين 24 آب 2020 ساعة 08:48
الحشد الشعبي يتصدى لتعرض ‘‘داعشي‘‘ غربي الأنبار
وذكر بيان لاعلام الحشد ان اللواء 18 امكن من التصدي لتعرض معادي بسلاح 12،7 وهاون وسلاح RBG7 على طريق عكاشات – القائم غرب الانبار.
وأضاف ان ثلاثة مقاتلين تعرضوا للإصابة نتيجة التعرض فيما لاذ الارهابيون بالفرار.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
882122
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