الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 آب 2020 ساعة 09:13

الصحة المغربية تسجل 1537 إصابة جديدة بكورونا

الصحة المغربية تسجل 1537 إصابة جديدة بكورونا
وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط، في تصريح صحفي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 52349 إصابة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 36343، أي بمعدل تعاف يبلغ 69,4%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 888 حالة، بمعدل فتك يبلغ 1,7%.

وختم المرابط قائلا إن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 166 حالة، 31 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة تجاوز 50 ألفا.

وفي 6 أغسطس، مددت الحكومة المغربية حتى 10 سبتمبر، سريان حالة الطوارئ الصحية، التي تم فرضها في 20 مارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومددت أربع مرات.
رقم : 882128
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
24 آب 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
24 آب 2020
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
24 آب 2020
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
24 آب 2020
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
22 آب 2020
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
22 آب 2020
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
22 آب 2020
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
22 آب 2020
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
22 آب 2020
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
22 آب 2020
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
21 آب 2020
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
21 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس