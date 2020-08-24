الغنوشي: حركة النهضة ضد تشكيل حكومة كفاءات

وأضاف الغنوشي خلال مؤتمر صحفي في مدينة صفاقس يوم الأحد، أنه في انتظار قرار مجلس الشورى الذي سينعقد اليوم الاثنين لتحديد موقفه من هذه المسألة.



وأوضح "أن الديمقراطية هي حكم الأحزاب والتعبير عن توازنات المجالس المنتخبة وليست حكم الكفاءات"، مضيفا أن جميع الأحزاب والوزارات تتوفر بها كفاءات فنية يجب أن تكون في خدمة السياسي وأن الحكم ليس عملية تقنية وفنية فحسب بل القدرة على أن تكون لك رؤية ومشروعا وخطابا بناء قادرا على تعبئة الجماهير حوله.



وكان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي قد أعلن عن اعتزامه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب، وهو الخيار الذي لم يجد القبول من أحزاب وازنة في البرلمان من بينها حركة النهضة (54 نائبا) حسبما افاد موقع روسيا اليوم .



وبخصوص عودة جائحة "كوفيد-19" ومسألة إقالة وزير الصحة عبد اللطيف المكي (قيادي بحركة النهضة)، أفاد راشد الغنوشي بأنه "خلال الحرب لا يجب تغيير القادة، ولكن أركان وزارة الصحة وأجهزتها ما زالت قائمة وقادرة على إدارة جائحة كورونا حتى في ظل إقالة الوزير عبد اللطيف المكي، الذي برهن عن نجاحه في إدارة هذه الحرب الوبائية"، وفق تقديره.