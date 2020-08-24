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الاثنين 24 آب 2020 ساعة 10:30

الشيخ يزبك: نحن في محور المقاومة سننتصر

الشيخ يزبك: نحن في محور المقاومة سننتصر
وخلال كلمته في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله، قال الشيخ يزبك، أننا نحتاج إلى التعاون على أسس متينة ونبني مؤسسات الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن إقامة العدل والتنافس يجب أن يكون قائماً على الإصلاح، وأن نبني دولة قوية قادرة على ذلك.

واضاف يزبك: “اليوم يقولون ما جدوى المقاومة؟ وهل بالإمكان مقاومة العدو الإسرائيلي؟ ومن خلفه الشيطان الأكبر؟”.

وتابع يزبك: “يحاولون أن يبدوا أن لديهم حرصا وأن لا طاقة لدينا أمام أمريكا، ولا زالوا يعملون على الدعاية والحرب النفسية من أجل المؤامرة على المقاومة”.

وأضاف الشيخ يزبك “نقول لهم إننا سنتصر لأننا بخندق الرسول (ص) وبخندق الحسين (ع) ونحن في محور المقاومة في خندق سيد المقاومة سماحة الأخ العزيز السيد حسن نصرالله سننتصر وستكون الهزيمة لأعداء الأمة”.

إلى ذلك، أشار الشيخ يزبك إلى أن الإمارات تمد اليد علانية إلى “إسرائيل” وتطبع علانية خلافاً لما يسمى الإجماع العربي، وأن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير يعد بآخرين، وتساءل أليس هذا طعناً للأمة وطعناً لقضية الأمة ولقضية الشعب الفلسطيني؟.
رقم : 882149
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