السودان يترقب زيارة بومبيو

وسيصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيصل إلى الخرطوم غداً (الثلاثاء)، ضمن جولة يقوم بها في الشرق الأوسط تشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة والإمارات وسلطنة عمان والبحرين. وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أول من أمس، أن بومبيو وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب سيقومان بجولة في بلدان الشرق الأوسط، وضمنها سيزور بومبيو السودان، وذلك في أعقاب اتفاق التطبيع الموقع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي.



وقال مصدر دبلوماسي أميركي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن بومبيو سيصل إلى الخرطوم غداً (الثلاثاء)، دون أن يكشف القضايا التي سيبحثها مع المسؤولين السودانيين.



وسيلتقي في السودان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق أول عبد الفتاح البرهان.



وعبرت مصادر سودانية عن اعتقادها بأن أحد أهم بنود المباحثات مع بومبيو ستتركز على قضية حذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي يعوّل عليها السودان كثيراً في تحسين وضعه الاقتصادي ودعوة رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السودان والحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية.



غير أن بعض السودانيين عبروا عن خشيتهم من أن يشترط بومبيو على السودان تطبيع علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي، مقابل حذف اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.



وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد ذكر أن حذف اسم السودان من القائمة الأميركية للإرهاب أصبح وشيكاً، وتوقع أن يتم الإعلان في غضون أيام.