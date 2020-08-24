موسكو تستأنف رحلات الطيران مع عدة دول

ونقلت المصادر أن من بين البلدان التي قد تشملها إعادة فتح حركة الطيران فرنسا وهنغاريا ومالطا وقبرص والأردن ومصر (القاهرة فقط) والصين (شنغهاي فقط).



غير أن الصحيفة تشير إلى أن قطاع الطيران لن ينتفع كثيرا من هذا الإجراء، علما أن الرحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي ستظل نادرة والأرجح أنها ستنظم وفقا لـ "المبدأ السويسري"، أي لعدد قليل من الركاب.



ورفضت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي التعليق حول موضوع إعادة الرحلات الدولية وأحالت أسئلة الصحيفة لغرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.



من جانبه، قال متحدث باسم تاتيانا غوليكوفا، رئيسة الغرفة ونائب رئيس الوزراء، إن لا قرارات جديدة اتخذت بهذا الشأن حتى الآن.



كما استئنافت روسيا الرحلات الجوية بشكل منتظم مع 3 وجهات دولية هي بريطانيا وتنزانيا وتركيا مطلع آب، بعد توقف استمر 4 أشهر بسبب فيروس كورونا.