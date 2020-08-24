بومبيو يصل الأراضي المحتلة لبحث اتفاقات تطبيع جديدة

وكان وزير الخارجية الأميركي يضع كمامة بألوان علم بلاده عند نزوله من الطائرة التي حطت صباح الاثنين في مطار بن غوريون في تل أبيب.



وتأتي جولة بومبيو بعد نحو 10 أيام من الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات.



ومن المقرر أن يتشاور بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خصوصاً حول كيفية دفع بقية الدول العربية للتطبيع مع "إسرائيل"، كما أكد المتحدث باسمه في واشنطن.



ومن المقرر أن يلتقي بومبيو أيضاً وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي ووزير الحرب بيني غانتس.



وتترقب العاصمة السودانية الخرطوم، وصول بومبيو غدا الثلاثاء، دون أن يكشف عن القضايا التي سيبحثها مع المسؤولين السودانيين.



ثم ينتقل إلى البحرين والإمارات، ضمن جولة في الشرق الاوسط تستغرق 5 ايام.

ويأتي هذا بعد اعلان الامارات عن توقيع اتفاق التطبيع الكامل مع الكيان الاسرائيلي.