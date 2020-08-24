الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 آب 2020 ساعة 12:06

بومبيو يصل الأراضي المحتلة لبحث اتفاقات تطبيع جديدة

بومبيو يصل الأراضي المحتلة لبحث اتفاقات تطبيع جديدة
وكان وزير الخارجية الأميركي يضع كمامة بألوان علم بلاده عند نزوله من الطائرة التي حطت صباح الاثنين في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وتأتي جولة بومبيو بعد نحو 10 أيام من الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات.

ومن المقرر أن يتشاور بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خصوصاً حول كيفية دفع بقية الدول العربية للتطبيع مع "إسرائيل"، كما أكد المتحدث باسمه في واشنطن.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو أيضاً وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي ووزير الحرب بيني غانتس.

وتترقب العاصمة السودانية الخرطوم، وصول بومبيو غدا الثلاثاء، دون أن يكشف عن القضايا التي سيبحثها مع المسؤولين السودانيين.

ثم ينتقل إلى البحرين والإمارات، ضمن جولة في الشرق الاوسط تستغرق 5 ايام.
ويأتي هذا بعد اعلان الامارات عن توقيع اتفاق التطبيع الكامل مع الكيان الاسرائيلي.
رقم : 882175
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
24 آب 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
24 آب 2020
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
24 آب 2020
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
24 آب 2020
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
22 آب 2020
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
22 آب 2020
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
22 آب 2020
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن
22 آب 2020
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
عبقري الإمارات.. "شالوم عليكم" مشكلتنا معكم مجرد سوء فهم!
22 آب 2020
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
روحاني: أمريكا هزمت شر هزيمة في مجلس الامن
22 آب 2020
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
21 آب 2020
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
21 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس