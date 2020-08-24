قطر وتركيا توقعان اتفاقيات في المجال العسكري

وقالت الوزارة على صفحتها في "تويتر"، إن اللواء الركن "حمد بن عبد الله الفطيس المري" قائد القوات الخاصة المشتركة، وقع اتفاقية تفاهم بين "القوات المسلحة القطرية وشركة برزان القابضة".



وأشارت إلى أنه عقب توقيع اتفاقية التفاهم وُقع "عقد آليات القوات الخاصة المشتركة مع شركة نورول التركية".



وذكرت أنه على ضوء الاتفاقية ستسلِّم الشركة التركية الآليات على دفعتين، الأولى خلال عام 2021 والثانية خلال 2022.



وكانت قطر أعلنت، في مارس 2018، تأسيس شركة برزان القابضة، وقالت إنها شركة متخصصة في مجالات الدفاع والأمن لتعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية.



وفور تأسيسها بدأت شركة برزان عقد شراكات مع عدد من الشركات الدفاعية الأجنبية.



وترتبط قطر وتركيا بعلاقات دبلوماسية قوية، ويتفق البلدان في وجهات النظر حول معظم القضايا الإقليمية والدولية، وتعززت تلك العلاقات بعد الأزمة الخليجية، التي تفجرت في 5 يونيو 2017، في أسوأ أزمة يعرفها تاريخ مجلس التعاون الخليجي.