حملة اعتقالات ‘‘إسرائيلية‘‘ تطال قياديا بحماس من طولكرم

ففي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت حيي الماصيون وأم الشرايط وسط المدينة بقوة عسكرية كبيرة حسبما المركز الفلسطيني للإعلام.



وتصدى الشبان لاقتحام الاحتلال باستخدام الحجارة والزجاجات الحارقة التي أصابت آليات الاحتلال إصابة مباشرة بعد أن أطلقها الشبان من مسافة صفر وأظهروا جرأة كبيرة في المواجهة.



وفي مدينة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم القيادي في حماس عبد الله ياسين فقهاء بعد اقتحام منزله في بلدة كفر اللبد شرق المدينة.



ويعدّ الشيخ فقهاء أحد الرموز الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم ومن وجهاء المحافظة ورجالات الإصلاح، كما اعتقل في سجون الاحتلال ست مرات وذلك في الأعوام 1983، 1990،1995،1996و2007 و2010.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المهندس أحمد عبد الله شهاب بعد اقتحام منزله في بلدة عنبتا، والشاب منتصر أحمد طعمة من بلدة قفين شمال طولكرم.



وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال قرية صور باهر وحي آل عبيد ببلدة العيسوية داهمت عدداً من منازل المواطنين.



كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم الهندي من بلدة بيت حنينا قرب بوابة الضاحية في البلدة.



واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية بكثافة.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف اللحام (45 عاما)، بعد أن داهمت منزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وفتشته وخربت في محتوياته.



واندلعت مواجهات إثر اقتحام مخيم الدهيشة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات.



واعتقلت قوات الاحتلال، ليلة أمس، الشاب خالد محمد ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، على حاجز مفاجئ نصب على المدخل الغربي للبلدة.