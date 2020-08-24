خروقات جوية صهيونية في مختلف المناطق اللبنانية

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الاثنين البيان الآتي: بتاريخ 23/8/2020 اعتبارا من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 23.25 تم تسجيل /6/ خروقات جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.



وبالتاريخ نفسه، اعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 13.15 تم تسجيل /3/ خروقات جوية نفذتها طائرات حربية تابعة للعدو الاسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.



كما افادت المديرية انه بتاريخ 22/8/2020 اعتبارا من الساعة 19.30.



ولغاية 23/8/2020 الساعة 14.05 تم تسجيل /10/ خروقات جوية معادية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.



وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.