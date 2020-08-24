الصين: نعارض ممارسة أي ضغوط أو حظر ضد إيران

واكد لي جيان ،في مؤتمر صحفي، معارضة بلاده جميع انواع "الضغوط والحظر ضد ايران" في موضوع الاتفاق النووي، مضيفا : كما نوه وزير الخارجية " وانغ يي" في هاينان ان امريكا بعد خروجها من الاتفاق النووي لايحق لها الطلب من مجلس الامن الدولي تفعيل آلية الزناد ضد ايران.



واشار لي جيان الى ان الضغوط الامريكية في مجلس الامن الدولي ستسبب ازمة في المجلس، قائلا : ان عدم اقرار مشروع تمديد الحظر التسليحي ضد ايران في مجلس الامن الدولي يبين ان الاحادية لا تحظى بالدعم.



واضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية ان بكين تعارض ممارسة اي ضغوط او حظر ضد ايران وتعتبر الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضية النووية الايرانية.