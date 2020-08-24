ايران.. 2245 إصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 311 ألف شخص

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 2245 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 361 ألف و159 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1132 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفتت لاري الى تعافي 311 ألف و365 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3848 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.



واشارت الى تسجيل 133 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 20776 حالة وفاة.



وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 3 ملايين و62 ألف و422 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.



واوضحت ان محافظات مازندران، طهران، قم، كلستان، آذربیجان شرقي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، البرز، اصفهان، كرمان، اردبيل، سمنان، مركزي، يزد، وكيلان في حالة حمراء، ومحافظات فارس، ایلام، لرستان، هرمزكان، زنجان، قزوین، آذربايجان غربي، بوشهر، همدان، جهارمحال وبختیاري، وکهكيلوية وبویر احمد في حالة الانذار.