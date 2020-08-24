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الاثنين 24 آب 2020 ساعة 14:05

سيئول تهدد اليابان بإنهاء اتفاقية استخباراتية

سيئول تهدد اليابان بإنهاء اتفاقية استخباراتية
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، بعد أن نقلت تقارير إعلامية يابانية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) يُنظر إليها على أنها متجددة لأن سيئول لم تخطر طوكيو بأي خطة لإنهائها بحلول نهاية يوم الأحد، وهو الموعد النهائي للإخطار، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وشددت الوزارة على أن الموعد النهائي في 24 أغسطس/ آب لم يعد ساريا، حيث علقت قرار الإنهاء في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي على أساس أنه يمكنها إنهاء الاتفاقية في أي وقت.

وقالت الوزارة: "علقت حكومتنا إشعار إنهاء GSOMIA على أساس أنه يمكننا إنهاءها في أي وقت ، وبناءً على التفاهم بين كوريا واليابان ، يمكننا إحياء عملية الإنهاء وإنهاء الاتفاقية في أي وقت. لقد فهم الجانبان أن للجانب الكوري الحق في إعادة تفعيل إشعار الإنهاء في أي وقت. وقد أكد الجانبان على هذا التفاهم".

وقررت سيول إلغاء GSOMIA مع طوكيو في أغسطس من العام الماضي، ردا على قيود اليابان على صادرات المواد الصناعية الرئيسية الحيوية لشركات التكنولوجيا الكورية وسط توتر العلاقات بشأن القضايا التاريخية في زمن الحرب. لكنها علقت قرار الإنهاء في اللحظة الأخيرة في نوفمبر، حيث اتفق الجانبان على حل المسألة من خلال الدبلوماسية.

حذرت كوريا الجنوبية من أنها يمكن أن تستأنف عملية الإنهاء في أي وقت إذا لم تتراجع اليابان عن تدابير السيطرة على الصادرات.
رقم : 882203
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