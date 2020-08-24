ذو النوري: الفشل حليف أميركا في تفعيل آلية الزناد

وأضاف النائب عن أهالي قم وسط ايران في مجلس الشورى الاسلامي مجتبی ذوالنوري، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه اذا كانت اميركا، التي انسحبت من الاتفاق النووي، قادرة على تفعيل آلية الزناد فإن أي بلد آخر يستطيع ذلك ايضا.



وتابع ذو النوري: ان اميركا لن تنجح في تفعيل آلية الزناد حيث انها ليست عضوا في الاتفاق النووي حتى تتمكن من تفعيل هذه الآلية التي تتشدق بها في مناهضة ايران.



واشار ذو النوري الى ان المادتين 36 و 37 في الاتفاق النووي تفيدان أن اي طرف في الاتفاق لديه شكوى من طرف آخر في الاتفاق يستطيع استخدام هذه الآلية الا ان اميركا ليست عضوا في الاتفاق حتى تتمكن من استخدام هذه الآلية.



ولفت الى ان اميركا بذلت قصارى جهودها لتمديد الحظر التسليحي على ايران والذي ينتهي في تشرين الاول المقبل وتضع مختلف العراقيل لعدم خروج ايران من طائلة هذا الحظر.



ونوه ذو النوري الى تهميش اميركا في مشروع قرار تمديد الحظر التسليحي على ايران بمجلس الامن مؤخرا، موضحاً انها آلت الى الهزيمة ولم تحقق أي نتيجة وتسعى حاليا لتفعيل آلية الزناد بهذا الهدف لكنها لن تستطيع تفعيلها لأنها ليست عضوا في الاتفاق النووي.