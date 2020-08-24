الحرس الثوري يوزع 40 ألف سلة غذائية في المحافظات الحدودية

وفي مراسم اقيمت صباح اليوم لارسال 40 ألف سلة غذائية الى المحافظات الحدودية، قال أمين مقر ازالة الحرمان التابع للقوة البرية للحرس الثوري، العميد ابو القاسم منصوري:



بمناسبة الذكرى الأربعين للدفاع المقدس، تفتخر القوة البرية للحرس الثوري بإطلاق المساعدات الايمانية على شكل خدمات طبية وصحية وتنموية وازالة الحرمان والتعليم.



واضاف: تم إعداد 40 ألف سلة غذائية لمساعدة الأهالي الكادحين في المناطق الحدودية، وسيتم إرسال هذه المساعدات اليوم.



ولفت المسؤول بالقوة البرية للحرس الثوري، الى ان عدد السلات الغذائية التي سيتم ارسالها حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2021) ستبلغ 400 ألف سلة غذائية، موضحا ان هذه المساعدات سيتم ارسالها في مناطق مهام القوة البرية للحرس الثوري في محافظات سيستان وبلوشستان ، خوزستان، كردستان، كرمانشاه، خراسان رضوي وخراسان جنوبي.



وتابع العميد منصور قائلا: سيكون لدينا برامج أخرى مثل افتتاح المشاريع التنموية والقضاء على الحرمان خلال أسبوع الدفاع المقدس، وسيتم تدشين آلاف المشاريع التنموية والخدمية والتعليمية.