القطيف تحيي عاشوراء رغم حصار النظام السعودي

إذ تقوم القوات السعودية برصد كل نشاط سلمي لممارسة الشعائر الحسينية، من قبيل إحياء مآتم العزاء، توزيع الطعام، رفع الرايات السوداء. وهي عادات دأب الأهالي على ممارستها للتعبير عن حبهم ووفائهم لأهل البيت (عليهم السلام).



وبحسب مصادر أهلية، تقوم القوات السعودية بالهجوم على أماكن إحياء الشعائر الحسينية، إذ تقوم بنزع الرايات السوداء ، ثم تتجه لهدم مضائف الطعام، واعتقال الخطباء والرواديد ولا تفرج عنهم إلا بعد تقديم تعهد بعدم المشاركة في إحياء المآتم الحسينية، بالإضافة إلى تهديد الشبان لثنيهم عن المشاركة في مسيرات العاشر من محرم.



وبرغم تهديدات النظام السعودي لأهالي القطيف بعدم إحياء مراسم عاشوراء، شارك مئات المواطنين في إحياء الليلةِ الثانية من المراسمِ بإقامة مجالسِ العزاء الحسينية في الطرقاتِ وأمامَ المساجد، حيث تُليت أشعار الحزنِ والرثاء إحياءً للذكرى الأليمة.



وأصرَّ المنظّمون للمراسم على ضرورةِ الالتزامِ بالتباعدِ الجسدي بين المواطنين لمسافة لا تقلُّ عن مترَين في كلِّ اتجاه، بهدف الوقاية من فيروس “كورونا”، حيث التزم الحضور بالارشادات المفروضةِ عليهم واستمَعوا إلى محاضرات خطباء المنبر والتي تنوَّعت بين القضايا العاشورائية الفكرية والثقافية والاجتماعية.



وكانت السلطات السعودية قد أصدرَت تهديدات أمنية لكلّ مَن يُقدِم من أهالي القطيف والأحساء على إحياء مراسمِ عاشوراء في العام الحالي، متذرعة بجائجة “كورونا”، في وقت لا تزال فيه الملاهي الليلةُ والحفلات والمهرجاناتُ غيرَ خاضعة لقيودِ منعِ التجمعات.



وفرَضت السلطات قيوداً وإجراءات كيديةِ لمنعِ أهالي القطيف والأحساء من إحياء ذكرى عاشوراءِ، شملت منَع مكبِّرات الصوت وحظر تعليقَ اليافطات أو الرايات الحسينية وكلَّ ما له علاقة أو يُعبرُ عن إحياءِ المراسمِ العاشورائية، في تضييقٍ معهود على الحرياتِ الدينية.



وفي السياق نفسه، استدعت جهات أمنية، مؤخراً، مشرفاً على أحد المساجد في القطيف للتوقيع على تعهد يتضمن حوالي 15 بنداً تتضمن منع صناديق التبرعات وإعداد الطعام ونقله إلى المآتم.



وكانت قد بدأت محافظة القطيف السعودية، الفعاليات السنوية لمناسبة عاشوراء بإجراءات احترازية في بعض المجالس العزائية في المساجد والحسينيات التي أعلنت استقبالها لإعداد محدودة من المعزين.



اقتصر الاحياء في شهر محرم على مجالس بأعداد معينة بعد أن كان يشارك في هذه التظاهرة الشعبية الآلاف سنوياً لاحياء ذكرى عاشوراء بحضورهم المجالس الدينية في المساجد والحسينيات والمواكب العزائية.



واعتذرت بعض المساجد والحسينيات في الأحساء والقطيف عن إحياء الفعاليات العاشورائية والاكتفاء ببث الفعالية عبر التطبيقات الذكية كاليوتيوب وزووم.



وأكد عدد من أصحاب المجالس الحسينية في محافظة القطيف أنهم "وقعوا على تعهد صادر من الجهات المختصة بالإلتزام بعدد من الإجراءات من أبرزها عدم استقدام خطيب من خارج المملكة العربية السعودية أيام شهر محرم".



وتضمن التعهد "حث الخطيب على الحصول على التصاريح اللازمة من دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف وعدم تجاوز عدد الحاضرين عن ۵۰ شخصا مع تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع علامات توضح ذلك في أماكن الجلوس للتقيد بها".



ونوهوا بأن "التعهد اشترط كذلك توفير الاشتراطات الصحية والأخذ بها كجهاز مقياس للحرارة والمعقمات الصحية وارتداء المتواجدين للماسك الطبي "الكمام" وعدم خلعها أثناء تواجده بالموقع".



وأشاروا إلى أن "التعهد نص على عدم السماح لأي شخص يعاني من أمراض مزمنة أو من هم دون سن ال "۱۵" أو من تتجاوز أعمارهم ال "۶۵" سنة من تظهر عليه أعراض صحية أو ارتفاع في درجة حرارته عن «۳۸» درجة مئوية بالدخول الى الموقع وعند الإشتباه بأي حالة يبلغ المسئول بها فوراً بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية".



وذكر أصحاب المجالس بأنهم "وقعوا على عدم وضع الأعلام على أعمدة الإنارة أو المنشآت الحكومية بالإضافة إلى عدم وضع الأقواس في الشوارع العامة".



ونوهوا بأن "التعهد أكد على عدم إغلاق الشوارع والطرقات القريبة من الحسينيات والمساجد ومنع أي تجمع خارج أو أمام الحسينية مع الإبلاغ عن كل من لايتعاون في إنفاذ هذه التعليمات أويحاول إثارة الشغب والمشاكل أو زعزعة الأمن وخرق النظام".





