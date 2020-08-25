?>?> يوم اسود على ‘‘داعش‘‘ في بادية حماة الشرقية بسوريا - اسلام تايمز
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الثلاثاء 25 آب 2020 ساعة 10:41

يوم اسود على ‘‘داعش‘‘ في بادية حماة الشرقية بسوريا

يوم اسود على ‘‘داعش‘‘ في بادية حماة الشرقية بسوريا
فقد تمكنت قوات الجيش السوري والقوات الرديفة، يوم امس من القضاء على عدد كبير من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وجرحت آخرين، وذلك في عمليتها العسكرية لتطهير بادية حماة الشرقية من بقايا وفلول التنظيم الارهابي وفق ما ذكر مصدر عسكري لـصحيفة ”الوطن” السورية.

وخاضت الوحدات المشتركة اشتباكات ضارية بين منطقتي إثريا والرصافة بعمق البادية، وكبدت الارهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد .

وأوضح المصدر أن الاشتباكات استمرت ساعات طويلة، وزج فيها الإرهابيون كل قدراتهم وطاقاتهم للتصدي لوحدات الجيش والقوات الرديفة المقاتلة، التي استبسلت في تقدمها بالمنطقة الشرقية وتطهيرها من هذه المجموعات الإرهابية التي كانت تعتدي بين وقت وآخر على النقاط العسكرية الموجودة بالمنطقة.
رقم : 882329
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