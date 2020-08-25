اوليانوف ينتقد اميركا لمحاولتها تفعيل آلية الزناد ضد ايران

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم الثلاثاء: انني اقول مرة اخرى، بان محاولات اميركا لتفعيل آلية الزناد يمكنها الإضرار بمجلس الامن الدولي والذي يشمل مجال الحظر ايضا.



واضاف: ان اجراءات الحظر من قبل منظمة الامم المتحدة لم تنفذ بصورة كاملة في بعض الاوقات ولكن لم تكن قد تعرضت للتشكيك ايضا. آلية الزناد يمكنها تغيير كل شيء. هل هذا هو ما تريد اميركا الحصول عليه؟ نحن لا نريد ذلك.



وكتب الدبلوماسي الروسي في تغريدة اخرى: ان اميركا بذلت كل مساعيها لدفع ايران لتعليق بعض التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق النووي. ان هذه حقيقة وثائقها موجودة.



وكان اوليانوف قد وصف في تصريحات سابقة محاولة اميركا اعادة الحظر الاممي ضد ايران بانها "مغامرة خطيرة جدا" داعيا طهران لابداء الرد المناسب والمسؤول تجاه ذلك.



يذكر ان اميركا وبعد الفشل الذريع في تمرير مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على ايران في مجلس الامن الدولي قبل فترة، قامت بتسليم طلبها لمجلس الامن لتفعيل آلية الزناد من اجل اعادة فرض الحظر الدولي على ايران بذريعة خرق ايران لالتزاماتها في الاتفاق النووي، الا ان الجميع تقريبا متفق في الراي على ان اميركا لا يحق لها ذلك نظرا لخروجها من الاتفاق النووي ولم تعد عضوا فيه.