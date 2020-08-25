?>?> اوليانوف ينتقد اميركا لمحاولتها تفعيل آلية الزناد ضد ايران - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 آب 2020 ساعة 10:44

اوليانوف ينتقد اميركا لمحاولتها تفعيل آلية الزناد ضد ايران

اوليانوف ينتقد اميركا لمحاولتها تفعيل آلية الزناد ضد ايران
وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم الثلاثاء: انني اقول مرة اخرى، بان محاولات اميركا لتفعيل آلية الزناد يمكنها الإضرار بمجلس الامن الدولي والذي يشمل مجال الحظر ايضا.

واضاف: ان اجراءات الحظر من قبل منظمة الامم المتحدة لم تنفذ بصورة كاملة في بعض الاوقات ولكن لم تكن قد تعرضت للتشكيك ايضا. آلية الزناد يمكنها تغيير كل شيء. هل هذا هو ما تريد اميركا الحصول عليه؟ نحن لا نريد ذلك.

وكتب الدبلوماسي الروسي في تغريدة اخرى: ان اميركا بذلت كل مساعيها لدفع ايران لتعليق بعض التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق النووي. ان هذه حقيقة وثائقها موجودة.

وكان اوليانوف قد وصف في تصريحات سابقة محاولة اميركا اعادة الحظر الاممي ضد ايران بانها "مغامرة خطيرة جدا" داعيا طهران لابداء الرد المناسب والمسؤول تجاه ذلك.

يذكر ان اميركا وبعد الفشل الذريع في تمرير مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على ايران في مجلس الامن الدولي قبل فترة، قامت بتسليم طلبها لمجلس الامن لتفعيل آلية الزناد من اجل اعادة فرض الحظر الدولي على ايران بذريعة خرق ايران لالتزاماتها في الاتفاق النووي، الا ان الجميع تقريبا متفق في الراي على ان اميركا لا يحق لها ذلك نظرا لخروجها من الاتفاق النووي ولم تعد عضوا فيه.
رقم : 882331
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء
بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء
25 آب 2020
إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق
إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق
25 آب 2020
صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية من الذكريات
صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية من الذكريات
25 آب 2020
جولة جديدة من الاحتجاجات في إقليم كردستان... الأسباب والأهداف
جولة جديدة من الاحتجاجات في إقليم كردستان... الأسباب والأهداف
25 آب 2020
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
24 آب 2020
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
24 آب 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
24 آب 2020
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
24 آب 2020
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
24 آب 2020
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
22 آب 2020
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
22 آب 2020
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
22 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس