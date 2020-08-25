السودان تدخل قطار التطبيع مع الاحتلال قريبا

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر مطلعة قولها إن "الاتفاق مع السودان هو الهدف السياسي التالي (بعد الاتفاق مع الإمارات)، ونحن نعمل عليه بقوة"، في حين لم تشر المصادر الى موعد تنفيذ ذلك، واكتفت بالتأكيد على أن "الأمر يتعلق بهدف مهم".



موقع "إينتلي تايمز" الإسرائيلي، قال إن "كل المؤشرات تدعم إمكانية الإعلان عن اتفاق تطبيع مع السودان"، مضيفا أن "الرزمة المقدمة إلى السودانيين تتضمن اغراءات سياسية من الجانب الأميركي، وذلك كطريق لإلغاء العقوبات والانفتاح على استثمارات خليجية وخاصة من قبل الامارات في مشاريع للتنمية الاقتصادية".